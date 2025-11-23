Corea del Sur da por extinguido un incendio que asoló 22 hectáreas y provocó evacuaciones

Los equipos de bomberos, que desplegaron a 326 efectivos y 101 camiones para luchar contra las llamas, declararon extinguido el incendio en la zona de Yangyang a las 10:20 hora local (1:20 GMT).

Además del personal en tierra, cuyas labores se vieron dificultadas por la pronunciada pendiente de la zona del fuego, las autoridades movilizaron en la mañana del domingo a veinticinco helicópteros para sofocar las llamas.

El incendio comenzó la víspera y, según el periódico local Chosun, más de seiscientos residentes en cinco poblados recibieron órdenes de evacuar la zona por el incendio cuyo origen se desconoce por el momento.

"Hasta ahora no se han producido víctimas", dijo un guarda forestal citado por Chosun, que no reveló su identidad, antes de añadir que las autoridades investigarán "la causa exacta y el alcance de los daños tan pronto como se extinga el incendio".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gangwon se vio afectada recientemente por una prolongada sequía, que obligó a las autoridades locales a implementar medidas para reducir el consumo de agua y provocó que el Ministerio del Interior declarara un estado de desastre que fue levantado el pasado septiembre; después la provincia recibió en octubre una cantidad récord de lluvias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades meteorológicas del país, sin embargo, mantienen la alerta por sequía en la zona donde se tuvo lugar el incendio.