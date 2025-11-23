Delegación de Hamás abordará con los mediadores en El Cairo la escalada en Gaza

Según dijo a EFE en El Cairo una fuente de Hamás, la delegación está presidida por el jefe negociador de la organización islamista, Jalil al Haya, y "abordará la escalada de la situación en Gaza con altos funcionarios de la inteligencia egipcias".

"Se reunirá también con representantes de los países mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) para analizar la evolución sobre el terreno y la segunda fase del acuerdo de alto el fuego" entre el grupo e Israel, que fue anunciado en octubre pasado como una primera fase del plan para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, añadió la fuente que pidió permanecer en el anonimato.

Indicó asimismo que las conversaciones de Hamás en El Cairo "incluirá a otras facciones palestinas", y abordará también "la escalada registrada en la Franja tras reiteradas violaciones del alto el fuego", sin dar a conocer más detalles.

Hamás acusa a Israel de haber violado el alto el fuego "con pretextos falsos" en 497 ocasiones, de ellas 27 solo este sábado cuando una nueva oleada de ataques israelíes a lo largo del enclave palestino mató a 24 personas y causó 87 heridos.

Desde el 10 de octubre pasado, cuando la tregua entró en vigor, al menos 342 civiles han muerto -la mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos, mientras que 875 resultaron heridos en ataques israelíes, y 35 fueron detenidos de forma arbitraria durante incursiones y redadas israelíes más allá de la llamada línea amarilla, según el ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

Esa línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego.

El terreno entre esta línea y las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, que conforma más del 50 % del enclave palestino, está bajo control militar del Ejército israelí.

Por su parte, Hamás acusó así a Israel en las últimas horas de vulnerar la tregua "con pretextos falsos" e instó a los mediadores -Estados Unidos, Egipto y Catar— a "intervenir urgentemente y presionar para detener estas violaciones de inmediato".

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el sábado que lanzó estos últimos ataques después de que un supuesto combatiente de Hamás cruzara la mencionada línea y atacara a sus soldados.