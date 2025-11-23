Ejército venezolano detiene a 2 personas procedentes de Guyana por "violar" espacio aéreo

En su cuenta de Telegram, el jefe militar explicó que los sujetos -ambos pilotos- "irrumpieron e invadieron flagrantemente" el espacio aéreo venezolano, "violando la soberanía nacional y contraviniendo la ley de control para la defensa integral"

Asimismo, aseguró que los individuos se desplazaban a baja altura a bordo de una aeronave de ala fija modelo Cessna 210, con matrícula oculta XB-NQJ y sin transpondedor -un dispositivo que responde a las señales de radar- ni instrumentos formales de geolocalización.

De igual forma, indicó que aterrizaron de emergencia en la pista de una comunidad indígena en el municipio Gran Sabana, donde "fueron interceptados, capturados y puestos a la orden de las autoridades competentes".

La avioneta, posteriormente "inutilizada", "presentaba modificación en la puerta del copiloto, con un dispositivo de lanzamiento de carga por la compuerta, así como tanques de combustible internos para más rendimiento, por lo cual se presume que era un medio preparado y utilizado para el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas", subrayó Hernández Lárez.

Las autoridades incautaron tres GPS, un teléfono satelital Iridium modelo 9555N, 18.590.000 pesos colombianos (aproximadamente 4.900 dólares), cuatro celulares y un radio VHF marca Icom.

El Gobierno de Venezuela ha destruido 26 aeronaves en 2025 para un registro total de 417, según indicó Hernández Lárez.