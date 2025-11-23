El papa pide la liberación inmediata de estudiantes y docentes secuestrados en Nigeria

"Hago un llamamiento para que los rehenes sean liberados inmediatamente e insto a las autoridades competentes a que tomen las decisiones adecuadas y oportunas para garantizar su liberación", dijo el pontífice tras el rezo del Ángelus dominical en la plaza de San Pedro.

León XIV dijo haber recibido con "inmensa tristeza" la noticia y sentir "un profundo dolor, especialmente por los numerosos jóvenes secuestrados y por sus angustiadas familias".

En este sentido, pidió rezar por ellos y para que "siempre y en todas partes, las iglesias y las escuelas sigan siendo lugares de seguridad y esperanza".

Según las autoridades, al menos 303 estudiantes y 12 docentes fueron secuestrados este viernes por un grupo de individuos armados en la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, en la comunidad remota de Papiri, en el norte del país.

El lunes pasado, unas 25 niñas fueron raptadas de otro internado escolar en Kebbi y el martes pasado unos 38 feligreses de la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, estado de Kwara (oeste), incluido el pastor, fueron secuestrados por distintos grupos armados.

Antes del rezo del Ángelus, el papa presidió una misa en la plaza que reunió a más de 40.000 fieles con motivo del Jubileo de los Coros y las Corales que se celebra este fin de semana.