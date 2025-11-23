El presidente de Portugal cree que Europa tiene que ser "diplomática y dura"

El jefe de Estado defendió su postura en declaraciones a la prensa portuguesa al margen de un acto en Oporto, donde recalcó que la Unión Europea tiene que ser "una potencia política e internacional".

"Europa, poderosísima en términos económicos, tiene que ser poderosísima en términos políticos e internacionales. Tiene que ser una potencia política e internacional. Diría que a veces da la sensación de que las otras potencias no ven a Europa así ni la tratan así", argumentó Rebelo de Sousa.

En esa línea, consideró que Europa tiene que estar "más unida, ser muy determinada, tiene que ser rápida, tiene que anticiparse a los acontecimientos, y cuando llega a los momentos cruciales puede ser diplomática, pero tiene que ser al mismo tiempo diplomática y dura".

Y añadió: "Quien quiere tener poder y quien quiere ser respetado tiene que crear condiciones para ello".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rebelo de Sousa expresó su postura en una jornada en la que la delegación estadounidense, encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ucraniana, representada por el jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andri Yermak, se han reunido bilateralmente en Ginebra, sin presencia de los europeos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El propio Rubio estimó que su delegación y la ucraniana "han avanzado bastante" en el "repaso de los puntos uno por uno" del plan de paz de Donald Trump para la paz en Ucrania.