El primer ministro israelí advierte de que no permitirá rearmarse a Hizbulá

"La política que sigo es absolutamente clara: bajo mi liderazgo, el Estado de Israel no permitirá que Hizbulá reconstruya su poder y no permitiremos que vuelva a representar una amenaza", dijo Netanyahu en un mensaje, de menos de dos minutos de duración.

"Espero que el Gobierno libanés cumpla su compromiso de desarmar a Hizbulá", añadió.

El Ejército de Israel ya había confirmado la muerte de Tabatabai en un breve comunicado. De acuerdo con fuentes médicas libanesas, al menos otras cuatro personas murieron en este ataque aéreo y 28 más resultaron heridas.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí dijo que la muerte del dirigente de Hizbulá se produjo como represalia por "las reiteradas violaciones" del grupo chií tanto de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU como de alto el fuego de noviembre 2024, así como a la amenaza que representaba "para Israel y la estabilidad regional".

"Los esfuerzos del Gobierno libanés para abordar las graves violaciones de Hizbulá han fracasado hasta la fecha, y Hizbulá ha continuado sus intentos de restablecer y ampliar su capacidad militar y terrorista", indicó Exteriores en un comunicado.

Desde el comienzo del alto el fuego entre Israel y Líbano, el 27 de noviembre de 2024, la misión de paz de la ONU en territorio libanés (FINUL) ha contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del acuerdo entre ambos países.