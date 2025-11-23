Francia insiste en "garantías de seguridad sólidas" para Ucrania en vistas a negociación

"Nuestro objetivo compartido es lograr una paz robusta. Por lo tanto, se necesitan garantías de seguridad sólidas. Este es el papel de la coalición de voluntarios, cuyo rol es esencial para obtener una paz que respete la soberanía de Ucrania y garantice la seguridad europea", señalaron fuentes del Elíseo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dio unas declaraciones el sábado desde el G20 de Sudáfrica en las que reiteró que los europeos están "a favor de una paz justa y duradera para los ucranianos" y una paz "que tenga en cuenta todos los elementos de seguridad para los europeos".

La presidencia francesa explicó que "la coordinación" entre Estados Unidos, europeos y ucranianos "está en marcha en Ginebra" y recordó que "las bases de la negociación están claras: el plan estadounidense".

El mensaje de París sucede cuando la delegación estadounidense, encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ucraniana, representada por el jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andri Yermak, se han reunido bilateralmente en Ginebra, sin presencia de los europeos.

El propio Rubio estimó que su delegación y la ucraniana "han avanzado bastante" en el "repaso de los puntos uno por uno" del plan de paz de Donald Trump para la paz en Ucrania.