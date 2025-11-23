Hamás dice que ataque israelí busca "arrastrar al Líbano y a la región" a una nueva guerra

"Se trata de un acto de agresión traicionero y una clara violación de la soberanía libanesa, cuyo objetivo es arrastrar al Líbano y a la región a una confrontación que solo beneficia a los intereses de la ocupación (israelí)", dijo el grupo palestino en un comunicado.

Israel asesinó hoy a Haizam Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hizbulá, en un bombardeo contra los suburbios del sur de Beirut en los que murieron, según fuentes médicas libanesas, otras cuatro personas y 28 más resultaron heridas.

Hamás también acusó a Israel de querer "imponer nuevas reglas" y se solidarizó con el Líbano y "su derecho a defender su tierra y su pueblo", frente a lo que calificó de intentos de dominación sionista-estadounidense.

En un videomensaje, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió de que bajo su liderazgo no permitirá que Hizbulá "reconstruya su poder" ni represente una amenaza para Israel.

