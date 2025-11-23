Hutíes condenan ataque israelí en Beirut y cargan contra retórica de desarme de Hizbulá

"Condenamos enérgicamente la escalada criminal del enemigo sionista, que esta noche atacó el corazón de la capital libanesa, continuando su ataque, que ya dura un año, contra la soberanía y el territorio del Líbano desde el acuerdo de alto el fuego", indicó en un comunicado el buró político de los hutíes.

El ataque israelí se llevó a cabo contra Dahye, los suburbios meridionales de Beirut, y tuvo como objetivo un alto responsable del grupo chií libanés, causando un total de cinco muertos y 28 heridos, según el balance del Ministerio de Salud libanés.

Los insurgentes yemeníes consideraron este ataque contra una zona residencial una "flagrante violación del derecho internacional humanitario y un desafío a las normas y convenciones internacionales".

"Estas violaciones son una extensión de un largo historial de crímenes de guerra y miles de violaciones cometidas por el enemigo sionista", añadió la nota, sobre este ataque directo que se produce pese al alto el fuego en vigor desde el 27 de noviembre de 2024.

Asimismo, los hutíes aseguraron que "es lamentable que esta peligrosa escalada, que sirve para consolidar la impunidad generalizada en el Líbano y la región, se encuentre con una especie de complicidad política al adoptar la retórica del desarme de la resistencia".

Tanto Israel como Estados Unidos demandan el desarme de Hizbulá, un proceso que está siendo acometido por las autoridades libanesas a un ritmo no lo suficientemente rápido para su gusto, mientras el Líbano pide el fin de los ataques israelíes contra su territorio y de la ocupación de varias de sus colinas en el sur del país.

Para los rebeldes yemeníes, "este objetivo debilitaría al Líbano y socavaría su seguridad y estabilidad, que la ecuación ejército-pueblo-resistencia ha mantenido durante el último período".

"Reafirmamos nuestra solidaridad con el Líbano, su Estado y su pueblo y enfatizamos el legítimo derecho a resistir y responder a la agresión", incidió el buró hutí.

Por último, hizo un llamamiento a los gobiernos árabes e islámicos para que "cumplan con sus deberes y responsabilidades religiosas e históricas ante la embestida sionista contra toda la nación".

Los hutíes, al igual que Hizbulá, forman parte del llamado Eje de la Resistencia, una alianza informal de milicias que actúan en Oriente Medio bajo la influencia más o menos estrecha de Irán e incluye al grupo palestino Hamás, las milicias chiíes en Irak, Afganistán y Pakistán.