23 de noviembre de 2025 - 12:40

Iberia denuncia un ciberataque que afecta a datos de clientes, no a la seguridad aérea

Madrid, 23 nov (EFE).- La aerolínea española Iberia ha denunciado el acceso externo no autorizado a un almacén de datos, que en ningún caso ha comprometido la seguridad de los vuelos.

Por EFE

La incidencia fue comunicada a las fuerzas de seguridad, la Agencia de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Según indicó a EFE un portavoz de la compañía, se trata de un repositorio de comunicación alojado y administrado por un tercero y la información contenida en ese sistema es "limitada y no es operacional", aunque se extrajeron algunos datos personales de clientes.

Son nombres, apellidos, direcciones de correos electrónicos y, en menor medida, teléfonos y números de afiliación a Iberia Club.

La misma fuente aclaró que no se ha obtenido "ningún dato completo ni usable de medios de pago ni tampoco claves de acceso a las cuentas de Iberia".

Aunque sí se accedió a códigos de reserva de vuelos futuros, no hay constancia, de momento, de que se haya realizado alguna actividad fraudulenta con ellos.

La aerolínea se puso al habla con los afectados y tomó medidas de seguridad adicionales para que solo los clientes pueden gestionar sus reservas.