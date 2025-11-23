Iberia denuncia un ciberataque que afecta a datos de clientes, no a la seguridad aérea

La incidencia fue comunicada a las fuerzas de seguridad, la Agencia de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Según indicó a EFE un portavoz de la compañía, se trata de un repositorio de comunicación alojado y administrado por un tercero y la información contenida en ese sistema es "limitada y no es operacional", aunque se extrajeron algunos datos personales de clientes.

Son nombres, apellidos, direcciones de correos electrónicos y, en menor medida, teléfonos y números de afiliación a Iberia Club.

La misma fuente aclaró que no se ha obtenido "ningún dato completo ni usable de medios de pago ni tampoco claves de acceso a las cuentas de Iberia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque sí se accedió a códigos de reserva de vuelos futuros, no hay constancia, de momento, de que se haya realizado alguna actividad fraudulenta con ellos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La aerolínea se puso al habla con los afectados y tomó medidas de seguridad adicionales para que solo los clientes pueden gestionar sus reservas.