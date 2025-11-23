La aerolínea Turkish Airlines cancela sus vuelos hacia Venezuela hasta el 28 de noviembre

Así lo confirmó a EFE este domingo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

La decisión de la aerolínea turca también la validó un agente de atención al cliente, quien indicó: "Algunos vuelos se cancelaron entre estas fechas (24 y 28 de noviembre), pero no todos", aunque no precisó los días.

La medida se toma luego del aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. de "extremar la precaución" al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Las otras seis aerolíneas que han suspendido sus vuelos son Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil), Avianca (Colombia), Latam (Chile) y Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica), según dijo la presidenta de la ALAV.

Por su parte, las aerolíneas Laser, Estelar y Venezolana de Aviación, todas nacionales, y la colombiana Wingo informaron que operan con normalidad en Venezuela.

Venezolana de Aviación tiene un vuelo internacional hacia Panamá; Laser ofrece rutas a España y Curazao, mientras que Estelar viaja tanto al país centroamericano como al europeo.

La cancelación de vuelos coincide con el despliegue militar de Washington en el mar Caribe, que Donald Trump afirma está dirigido a combatir el narcotráfico, pero que el Gobierno de Nicolás Maduro interpreta como una "amenaza" de "invasión" y como un intento de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.