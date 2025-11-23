La Policía turca impide dos protestas de mujeres contra la violencia machista

En el distrito de Sisli, en Estambul, los agentes antidisturbios fueron colocando tras un cerramiento a las participantes que acudían a una concentración convocada balo el lema 'Derribaremos vuestro violento poder'.

En la provincia de Kocaeli, al sur de Estambul, la Policía también impidió una marcha de protesta, ante lo que las participantes se sentaron en el suelo y comenzaron a gritar "Mujeres, vida, libertad", según informan los medio locales.

En la zona de Kadikoy, en Estambul, unas 300 mujeres se concentraron también, sin que hubiera aquí actuación policial.

Según esa fuente, la mayoría de los homicidas son parientes varones de las víctimas, seguidos de esposos o parejas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esa plataforma ha contabilizado en lo que va de 2025 un total de 2.070 actos violentos de hombres contra mujeres, casi un 4 % más que en 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La gran mayoría de las agresiones suceden en el propio hogar de las mujeres.

El Gobierno turco, que no suele facilitar datos de violencia machista, cifró el pasado lunes en 217 el número de mujeres asesinadas en crímenes machistas en lo que va de año, un 25 % menos que en el mismo periodo de 2024.