Las elecciones en Guinea-Bisáu avanzan con normalidad y fuerte despliegue policial

En cada centro electoral, los votantes expresaron su deseo de participar, como Mamadu Coté, quien se acercó a sufragar esta mañana y compartió su esperanza de que estos comicios vengan acompañados de “más libertad” para los guineanos.

"Esperamos que estas elecciones traigan más libertad para que cada ciudad pueda expresarse libremente", dijo Coté a EFE.

Al mismo tiempo, Antonio Gomes aseguró que "el voto es la única arma” que tienen los ciudadanos y enfatizó en que garantiza “la libertad para todos. Espero que cambie nuestras vidas", añadió a EFE.

De acuerdo con la CNE, unos 966.000 ciudadanos están llamados a las urnas para una doble votación que será crucial para el futuro del país, ya que decidirá quién gobernará los próximos cinco años y qué tipo de diputados ocuparán las 102 bancas de la nueva Asamblea Popular Nacional (Parlamento).

Las elecciones se desarrollan con una calma inusual en un país que, tras haber sufrido cuatro golpes de Estado y 17 intentos de golpe, es considerado uno de los más inestables de África desde su independencia de Portugal en 1973.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la CEDEAO y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) sigue de cerca el proceso electoral, tras supervisar los mecanismos de votación anticipada para las fuerzas de seguridad el sábado, así como el entorno político y la seguridad general.

Unos 120 observadores, bajo la autoridad del presidente de la Comisión de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, fueron desplegados en los centros electorales de todo el país.