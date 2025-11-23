Las tropas ucranianas siguen luchando en Kúpiansk, aseguran civiles y militares ucranianos

"Hay tropas rusas en Kúpiansk y la lucha continúa. Pero los rusos no controlan la ciudad y nuestros soldados operan en su centro", confirmó a EFE Mikola Polianskí, voluntario civil de Járkov, que ayuda a evacuar a cientos de civiles que aún permanecen allí en estrecha colaboración con las fuerzas de defensa.

Por el peligro, Polianskí ya no puede conducir hasta la ciudad. En su lugar, se encuentra con los locales -que salen a pie- en el cercano pueblo de Grushivka. "Todos los más jóvenes ya se han marchado. Algunos ancianos permanecen, reacios a abandonar sus hogares", afirma.

Rusia continúa arrasando la zona con bombas y drones, pero sus declaraciones triunfalistas están lejos de la realidad, subraya Polianskí.

"Las cosas son difíciles porque el número de drones rusos que atacan nuestra logística no deja de aumentar. Sin embargo, la situación en Kúpiansk es ahora mejor que hace un mes”, declaró a EFE Anatoli Repsh, sargento mayor de un batallón de la 14ª brigada ucraniana.

En los últimos meses las tropas rusas se infiltraron en el norte de la ciudad, en la orilla occidental del río Oskil, lo que llevó a los comandantes del Ejército ruso a informar el jueves al presidente ruso, Vladímir Putin, de que la ciudad había caído.

Sin embargo, Repsh, cuya unidad combate cerca de la ciudad, confirmó las declaraciones de los portavoces militares ucranianos de que los defensores han avanzado dentro de la ciudad y han "casi cortado" las líneas de suministro del enemigo, compuesto por entre 40 y 50 soldados rusos que permanecen allí.

"Escuchamos por las comunicaciones interceptadas que se esconden en los sótanos, con suministros insuficientes y sin capacidad de evacuar a sus heridos", afirma.

Repsh también niega que las fuerzas ucranianas -15 batallones, según el mando ruso- que combaten cerca de la aldea cercana de Kúpiansk-Vuzlovi, al este del río, hayan sido bloqueadas, aunque Rusia esté atacando los cruces del río con drones en un intento de cortar las líneas de suministro.

Aparte de una interrupción de tres días tras ataques recientes, la munición y otros suministros siguen llegando a la zona, mientras que los heridos son evacuados, subraya el sargento mayor de la unidad, que continúa repeliendo los intentos rusos de acercarse a Kípiansk desde otra dirección, desde el este.

En el campo de batalla, la infantería rusa, operando como soldados individuales o en parejas, intenta avanzar a pie por los huecos entre las posiciones ucranianas.

Algunos logran pasar, pero alrededor de tres cuartas partes son destruidos, lo que impide avances importantes gracias al uso de drones y al minado de los caminos.

Rusia ha estado exagerando el alcance de sus avances en Kúpiansk y en otras partes del frente, según el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en inglés), para promover la narrativa de que su victoria es inevitable.

De esta manera, busca reducir el apoyo internacional a Ucrania y presionar a Kiev -que enfrenta presiones de Washington para aceptar múltiples concesiones territoriales y de otro tipo- para que ceda a las exigencias de Moscú.

"El Kremlin está intensificando los esfuerzos para engrandecer la actividad militar rusa reciente con el fin de promover que Ucrania entregue territorio en la región de Donetsk que las fuerzas rusas difícilmente podrían tomar sin varios años de campaña”" subraya el ISW.

No obstante, los analistas señalan que los éxitos rusos en el campo de batalla no son inevitables.

Las fuerzas ucranianas "continúan disputando" Kúpiansk y están "revirtiendo con éxito un intento ruso de tomar una urbe de esta magnitud por primera vez en los últimos años", sentencia el ISW.