Legisladores de EE.UU. visitan República Dominicana y tratan sobre seguridad y economía

El fortalecimiento del comercio bilateral y la cooperación económica "fue un tema central en las reuniones de la delegación", de acuerdo con un comunicado de la Presidencia, que señaló que los legisladores "reiteraron su apoyo a iniciativas que impulsan el crecimiento económico, aumentar la inversión y ampliar las oportunidades para empresas y trabajadores de ambos países".

La delegación, acompañada por la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah F. Campos, inició su visita con una reunión con Abinader; el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; y otros funcionarios, entre ellos el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; y el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, entre otros.

Posteriormente, sostuvo encuentros en la Cancillería y con altos funcionarios del Gobierno "donde discutieron sobre seguridad regional, consolidar los éxitos en el combate al narcotráfico y oportunidades económicas para ambas naciones", indicó la Presidencia en un comunicado.

Los legisladores también se entrevistaron con miembros del Congreso Nacional (bicameral).

Los Estados Unidos "tiene una relación cercana con la República Dominicana en colaborar para la seguridad regional" y la visita de los legisladores "reafirmó este hecho”, dijo Brian Mast, representante por Florida, de acuerdo con el comunicado de la Presidencia local.

"Estamos comprometidos con seguir fortaleciendo la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos, de la República Dominicana, Haití y de todo el hemisferio occidental por muchos años más", afirmó.

En el comunicado, la embajadora Campos describió a la República Dominicana como un "socio clave" en la región, destacando el liderazgo del país en promover la estabilidad y contrarrestar amenazas transnacionales.

"Nuestras reuniones reafirman la sólida asociación entre nuestras naciones y nuestro compromiso compartido de fortalecer el comercio y reforzar la seguridad", señaló Campos.

Además de Mast, la misión estuvo integrada por Bill Huizenga de Michigan, Jefferson Shreve (Indiana), Ryan Mackenzie (Pensilvania), Michael Baumgartner (Washington), Randy Fine (Florida), y Ami Bera y Jimmy Panetta, de California.