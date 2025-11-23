Líbano pide mediación exterior para evitar escalada tras ataque israelí en sur de Beirut

"El Líbano, que se ha adherido al cese de hostilidades durante casi un año y ha presentado una iniciativa tras otra, reitera su llamamiento a la comunidad internacional para que asuma su responsabilidad e intervenga con firmeza y seriedad para detener los ataques contra el Líbano y su pueblo", dijo el presidente libanés en un comunicado enviado por su oficina tras la acción contra los suburbios conocidos como Dahye.

Por ello, consideró que únicamente la intervención internacional podrá evitar un mayor deterioro de la situación que pueda reavivar las tensiones en la región, así como "un mayor derramamiento de sangre".

Aoun declaró que los ataques israelíes contra esta zona son "una prueba más de que Israel ignora los reiterados llamamientos para que cesen sus ataques contra el Líbano y se niega a implementar las resoluciones internacionales y todos los esfuerzos e iniciativas encaminados a poner fin a la escalada y restablecer la estabilidad no solo en el Líbano, sino en toda la región".

Este comunicado llega tras los ataques de Israel contra los suburbios meridionales de la capital libanesa, donde al menos una persona murió y otras 21 resultaron heridas, según el balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública libanés.

De acuerdo con la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el Ejército israelí atacó al jefe del Estado Mayor de Hizbulá, quien supuestamente lideraba "el fortalecimiento y el suministro de armas" a la organización, sin confirmar si lo han asesinado.

Medios israelíes lo han identificado como Ali Tabatabai, que ya fue designado por el departamento de Estado de EE.UU. como 'Terrorista Global Especialmente Designado' en 2016 y por el que se ofrecía hasta 5 millones de dólares por información sobre él.

Sin embargo, Hizbulá no se ha pronunciado hasta el momento ante esta información.

El ataque aéreo tuvo como objetivo un edificio de apartamentos en la zona de Haret Hreik, en el Dahye, que provocó también "daños considerables a automóviles y edificios", informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

La agencia indicó que dos proyectiles impactaron contra ese inmueble, situado en una avenida principal de Haret Hreik, e indicó que las ambulancias ya han comenzado a trasladar a los heridos.

El último bombardeo contra Dahye tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando el Ejército israelí atacó supuestas "fábricas de drones" de Hizbulá.

El ataque directo se produjo pese al alto el fuego en vigor desde el 27 de noviembre de 2024.

Aoun ya indicó el pasado viernes que su país está dispuesto a negociar "cualquier" acuerdo con Israel que permita poner fin a los continuados ataques, algo que dijo debería complementarse con apoyo internacional al Ejército libanés.