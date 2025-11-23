Los ministros de la UE debatirán sobre el comercio con EE.UU. con representantes del país

Los titulares de los Veintisiete tratarán primero a solas el estado de las relaciones comerciales entre el club comunitario y Estados Unidos, y después mantendrán un almuerzo con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el representante de Comercio de ese mismo país, Jamieson Greer.

Durante su estancia en Bruselas, Greer y Lutnick también mantendrán otros encuentros con políticos como el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, este mismo domingo, o la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen.

Fuentes comunitarias este viernes dijeron esperar que durante el almuerzo de los ministros con Lutnick y Greer se debata sobre la relación comercial con Washington y la implementación de la declaración conjunta de Estados Unidos y la Unión Europea en la que se detallan los términos del acuerdo político alcanzado el pasado verano para evitar una guerra comercial entre las dos partes.

De todas formas, las fuentes también confiaron en que con Lutnick y Greer se aborden asuntos como el exceso de capacidad global de producción, las cadenas de suministro "y muchas otras cosas que son de interés para Estados Unidos y la Unión Europea".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre las conversaciones con Washington para que más productos y sectores queden exentos de aranceles, afirmaron que ese diálogo "está progresando junto con los esfuerzos para implementar la declaración conjunta en el lado europeo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los Veintisiete, asimismo, abordarán el lunes las relaciones comerciales con China. El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, indicó que los ministros intercambiarán sus puntos de vista sobre el estado de los vínculos comerciales con Pekín y las perspectivas futuras a partir de los acontecimientos más recientes, incluido el anuncio por parte de las autoridades chinas de nuevos controles a las exportaciones de tierras raras y la posterior suspensión de esa medida durante un año.

Las fuentes dijeron estar seguras de que el titular de Países Bajos informará a sus homólogos sobre los últimos acontecimientos relacionados con Nexperia, después de que esta semana el Gobierno neerlandés decidiera suspender la intervención a esa empresa china de semiconductores, una medida que permitía bloquear decisiones internas de la compañía si ponían en riesgo la producción de chips en Europa, en un gesto que busca rebajar la tensión con Pekín tras semanas de conflicto político.

El Gobierno neerlandés intervino en la compañía a finales de septiembre, al considerar que el director chino de Nexperia, Zhang Xuezheng, podía comprometer el suministro europeo, y, un día después, el tribunal de comercio de Ámsterdam ordenó apartar al directivo de la compañía, con sede en la ciudad neerlandesa de Nimega y que fue adquirida por el conglomerado chino Wingtech en 2019.

Pekín respondió a la intervención neerlandesa con un bloqueo a las exportaciones de chips desde la principal fábrica de Nexperia en China, lo que generó incertidumbre en el sector automotor europeo, que pasó semanas sin saber si habría nuevas entregas.

También se espera que el lunes la Comisión Europea informe a los ministros sobre las negociaciones de acuerdos comerciales entre la UE y otros socios, con especial atención a las conversaciones con India para alcanzar un pacto.