Lula aboga por reforzar la cooperación Brasil-India-Sudáfrica en favor del sur global

Lula se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, y su homólogo sudafricano, en el marco del foro India-Brasil-Sudáfrica (IBSA), un encuentro que calificó como "un paso fundamental para revitalizar nuestra coordinación trilateral".

"IBSA se creó como un importante foro de coordinación para tres importantes democracias y economías del Sur Global. India, Brasil y Sudáfrica comparten la vocación de conciliar los valores de la soberanía y la autonomía con la búsqueda del desarrollo y la defensa de la democracia y los derechos humanos", subrayó Lula en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

"Esta capacidad, ausente en el mundo actual, es el sello distintivo de IBSA y nuestra mayor contribución al orden internacional. Compartimos muchas causas y tenemos mucho que decir al mundo", afirmó el mandatario brasileño.

Lula incidió en que "defender la agenda multilateral de salud y el debate sobre el acceso a medicamentos, vacunas y suministros es un camino que IBSA debería explorar".

"Nuestros países son clave para construir un sistema de gobernanza y acceso a datos justo, democrático y funcional. Estamos en posición de estar a la vanguardia de la gobernanza global de la Inteligencia artificial", enfatizó.

El presidente brasileño apuntó también que la vocación de IBSA por la cooperación sur-sur "sigue vigente".

El Foro de Diálogo IBSA es una plataforma trilateral fundada en 2003 que reúne a India, Brasil y Sudáfrica, tres importantes democracias y economías emergentes de Asia, Sudamérica y África.

Estos países comparten objetivos de desarrollo comunes y la diversidad de sus sociedades pluralistas, multiculturales, multiétnicas, multilingües y multirreligiosas.