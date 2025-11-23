Ningún vuelo saldrá de Madrid a Venezuela el lunes tras la alerta de EE.UU.

Entre las aerolíneas que han confirmado la suspensión de vuelos a Venezuela figura Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam.

La española Air Europa, que también vuela al país caribeño, no ha procedido aun a la cancelación, ya que el primer vuelo previsto es para el próximo martes 25. Un portavoz de la compañía explicó a EFE que la compañía está "monitorizando la situación".

Iberia, que efectúa cinco vuelos semanales a Venezuela -el primero previsto para mañana, lunes- fue la primera en decidir la suspensión.

La autoridad aérea estadounidense instó a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" debido a "una situación potencialmente peligrosa en la región", aviso que coincide con el amplio despliegue militar norteamericano en la zona para presionar al gobierno de Nicolás Maduro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

EE.UU. emprendió una campaña contra el narcotráfico en septiembre que, hasta la fecha, ha consistido en bombardear en el Caribe lanchas de civiles supuestamente relacionadas con esta actividad delictiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos.