Rusia condena siete años de cárcel a mujer que prometió invitar a té al Ejército ucraniano

"El tribunal declaró a Bárbara Vólkova culpable en virtud del (...) Artículo 207.3 del Código Penal ruso (difusión pública de información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas motivada por el odio político) y la condenó a siete años de prisión", señalaron desde el juzgado municipal de la ciudad de Vídnoye.

La Justicia rusa estableció que Vólkova, azafata de Ural Airlines, amenazó por teléfono a un tanquista ruso combatiente en Ucrania que apareció en televisión.

Vólkova publicó varios mensajes en un chat vecinal donde el juez afirma que difundió información falsa, en uno de ellos declaró su disposición de invitar a té al ejército ucraniano si éstos capturaban la región de Moscú.

"Afirmó que las Fuerzas Armadas de Rusia estaban cometiendo actos violentos destinados a matar a civiles", señala el comunicado del tribunal.

En febrero, Vólkova ya fue multada dos veces por "desacreditar" al ejército ruso y por exhibir simbología prohibida con 31.000 rublos (unos 392 dólares), la primera por contar sobre la muerte de ucranianos conocidos suyos, la segunda por escribir el lema "gloria a Ucrania" en uno de los chats.

La mujer perdió su trabajo pocos meses después y finalmente fue detenida.