Sánchez llega a Angola para la cumbre UE-UA en la que sobrevolará la situación en Ucrania

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que se desplazó Sánchez junto al resto de su delegación aterrizó en el aeropuerto internacional de Luanda procedente de Johannesburgo, donde participó en la cumbre del G20.

Sánchez intervendrá el lunes ante el plenario de la cumbre UE-UA y asistirá a la reunión que los líderes europeos han concertado, aprovechando su coincidencia en la capital angoleña, para analizar el plan de paz para Ucrania.

Un plan que Europa considera que puede servir de borrador pero ante el que reivindica su participación y la de Ucrania en las negociaciones.

Sánchez se ha expresado en esa misma dirección, pidiendo que haya una revisión "en profundidad" de la propuesta del presidente estadounidense.

El Gobierno español otorga una gran relevancia a la cumbre euroafricana debido a que, en el actual contexto geopolítico, aboga por seguir ampliando las relaciones de todo tipo entre la Unión Europea y otras regiones.

Más de 80 delegaciones de países europeos y africanos estarán presentes en la capital angoleña para abordar una serie de prioridades sobre seguridad, movilidad, prosperidad y multilateralismo, asunto éste último sobre el que versará la intervención del presidente del Gobierno ante el plenario de la reunión.

En el capítulo de seguridad, el Ejecutivo da especial importancia a la necesidad de atender la situación en el Sahel y, en el de cooperación, resalta la relevancia de la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea para contribuir al desarrollo de sus países socios, como los del continente africano, en la que España participa en diversos programas.