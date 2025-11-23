Titular de Diputados paraguayo condena "violencia religiosa" contra cristianos en Nigeria

"La violencia religiosa que sufren los cristianos en Nigeria es intolerable!", expresó el diputado del gobernante Partido Colorado en la red social X.

El político afirmó que "el mundo libre tiene la obligación moral de intervenir para proteger las vidas de quienes son perseguidos por causa de su fe".

Latorre expresó su "profunda preocupación por los continuos ataques contra comunidades cristianas" en distintas regiones de Nigeria, según un comunicado que difundió este domingo la Cámara de Diputados.

Señaló que "miles de familias" en Nigeria viven "bajo amenaza constante" y soportan "agresiones perpetradas por grupos armados" a causa de su fe.

Al menos 303 estudiantes y 12 docentes fueron secuestrados este viernes por un grupo de individuos armados en la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, en el estado de Níger, en el norte de Nigeria.

El lunes pasado, unas 25 niñas fueron raptadas de otro internado escolar en Kebbi y el martes pasado unos 38 feligreses de la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, estado de Kwara (oeste), incluido el pastor, fueron secuestrados por distintos grupos armados.

El Gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 internados que se encuentran en los estados de Níger y Kebbi, en el noroeste, y en Plateau y Benue, en la región central del territorio, que son los principales focos de secuestros y asesinatos en el país.