Trump critica que Ucrania no ha agradecido los esfuerzos de EE.UU. por alcanzar la paz

"El 'liderazgo' de Ucrania no ha expresado nada de gratitud por nuestros esfuerzos", escribió Trump en la red social Truth Social.

El mensaje continuó con la retórica habitual del presidente estadounidense, quien aseguró que la guerra nunca habría comenzado con él en el poder y criticó la hipocresía de la Unión Europea por seguir comprando petróleo ruso.

Las palabras de Trump coinciden con la reunión que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el enviado especial de Trump para misiones de paz, Steve Witkoff, prevén mantener hoy en Ginebra con una delegación ucraniana para conversar sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos.

Se espera que también hagan acto de presencia el domingo representantes de los principales países europeos para hablar sobre la hoja de ruta propuesta por la Casa Blanca, la cual muchos consideran que favorece los intereses de Moscú.

Trump había concedido a Ucrania hasta el 27 de noviembre para aceptar el plan, aunque ayer matizó a los medios que le esperaban en el exterior de la Casa Blanca que no era su última oferta para Kiev.

Entre los puntos del plan más desfavorables a Kiev destacan la exigencia de que reduzca los efectivos de su Ejército y la de que retire a sus tropas de todo el territorio de la región del Donbás que sigue bajo su control.