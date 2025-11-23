Ucrania asegura que mantiene sus posiciones en Pokrovsk e impide a rusos afianzarse

"En el centro de Pokrovsk se mantienen las posiciones de las Fuerzas de Defensa, continúan los combates de infantería y al enemigo no le resulta posible afianzarse", informó el 7º Cuerpo de Asalto de la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje publicado en la cuenta de Telegram de información operativa de las Fuerzas Armadas.

Según la plataforma de análisis militar 'Deepstate', las fuerzas rusas habían avanzado hace tres días hacia el centro de la ciudad en el noroeste de la capital regional, Donetsk.

El mensaje ucraniano añade que recientemente la 425ª Brigada de Asalto 'Skala' realizó una limpieza de la presencia enemiga en la zona de la estación de tren de Pokrovsk, del Instituto Pedagógico y la plaza Soborní.

"Esto permitió bloquear los intentos de los rusos de concentrar fuerzas", aseguró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las tropas rusas intentan, siempre según la versión ucraniana, aumentar sin éxito la presión sobre la parte norte de la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ante cualquier intento de cruzar hacia el norte a través del ferrocarril, el enemigo sufre pérdidas máximas", aseguró el 7º Cuerpo de Asalto.

La víspera el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló que la situación más difícil actualmente en el frente está en Pokrovsk, donde más de 150.000 soldados rusos continúan sus ataques.

"Cada día, esa zona enfrenta desde hace muchos meses el mayor número de ataques y lo importante es que nuestros guerreros, nuestras unidades, están destruyendo al ocupante. Estamos llevando a cabo operaciones de contraofensiva", señaló en su discurso tradicional a la nación.