Un sismo de magnitud 3,9 se registra en provincia amazónica de Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 08:03 hora local (13:03 GMT) a 2,79 grados de latitud sur y a 78,18 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy