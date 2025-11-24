Autoridad financiera de Colombia avala la integración de Davivienda y Scotiabank

"Con estas autorizaciones regulatorias se completan las autorizaciones requeridas en todas las jurisdicciones en que opera Davivienda (Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador) para llevar a cabo la integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá con las operaciones de Davivienda", señaló la entidad bancaria en un comunicado.

Recordó que Davivienda Group será la entidad holding bajo la cual se integrarán las operaciones, un proceso que se concretará "una vez cumplidas las condiciones de cierre adicionales que son habituales en estos procesos".

El acuerdo entre Davivienda y Scotiabank para integrar sus operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá se anunció en enero pasado como un avance estratégico en el posicionamiento de Davivienda en la región al mantener la experiencia global de Scotiabank que se convierte en accionista del banco colombiano.

Con la integración de los negocios de Scotiabank, se proyecta que los activos totales de Davivienda alcancen aproximadamente 60.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento cercano al 40 %. En términos regionales, los activos aumentarían alrededor del 30 % en Colombia, un 90 % en Costa Rica y un 180 % en Panamá.

La operación fortalece además la estrategia de diversificación geográfica de Davivienda, quedando un 70 % de los activos en Colombia y un 30 % en Centroamérica.

Davivienda y Scotiabank atienden aproximadamente 27,4 millones de clientes en Colombia y Centroamérica.