Autoridades detectan miles de enlaces a contenidos yihadistas y extremistas en videojuegos

Se trata de una operación sin precedentes de Europol contra la propaganda terrorista y extremista en plataformas de videojuegos y otras asociadas al ecosistema 'gamer', en la que se ha identificado un total de 5.400 enlaces a contenidos yihadistas, 1.070 a los de terrorismo de ultraderecha y 105 a material racista y xenófobo.

Durante varias semanas cuerpos de seguridad de España, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido localizaron estos enlaces -el 75 % fue detectado por autoridades policiales nacionales y regionales de España- y comunicaron los datos el pasado 13 de noviembre a las plataformas, para su revisión y retirada en el marco de la colaboración voluntaria.

Según informa el Ministerio del Interior español, la cooperación de los proveedores de servicios en línea ha sido clave para frenar la difusión de contenidos ilícitos como la incitación al odio, la violencia y el terrorismo, contribuyendo a un entorno digital más seguro.

Los investigadores policiales europeos han detectado desde 2024 un aumento sostenido de menores y jóvenes involucrados en actividades terroristas y en expresiones de violencia extremista dentro de la Unión Europea.

En ese contexto han comprobado que las plataformas de videojuegos en línea se han convertido en espacios en los que confluyen elementos que facilitan los primeros pasos hacia la radicalización. La mayor parte del contenido circula en inglés, lo que amplifica el alcance internacional de este fenómeno.

Predominan los juegos de disparos en primera persona que incorporan elementos asociados a grupos terroristas o incluso recrean conocidos atentados.

Muchos de estos contenidos se encuentran integrados en comunidades de juego online y plataformas de 'streaming' que permiten a los jugadores retransmitir sus partidas en tiempo real e interactuar con su comunidad mediante chat directo.

Esta interacción está siendo utilizada para reclutar a jóvenes hacia distintos grupos extremistas violentos y terroristas y de hecho en varias ocasiones estas plataformas han servido para la transmisión en directo de ataques reales.

El Gobierno español advirtió de que en redes sociales se difunden vídeos, a veces breves, con fragmentos de partidas grabadas a los que se incorporan elementos propios de estas narrativas, expresiones, símbolos, emojis o música, que facilitan su difusión y acercan el contenido a los más jóvenes.

La presencia de estos vídeos en redes sociales de gran alcance no solo facilita la captación de nuevos usuarios sino que también contribuye a normalizar la violencia y banalizar el terrorismo provocando un efecto de desestabilización gradual de las audiencias.

Además, durante el proceso de edición se busca evadir los mecanismos de moderación de las plataformas, lo que asegura la permanencia de estos contenidos.