Barcelona acogerá este viernes el X Foro UpM para reforzar el diálogo euroárabe

En el marco de la conmemoración del 30 aniversario del Proceso de Barcelona -proyecto de cooperación que impulsó la creación de la UpM-, este encuentro servirá para reforzar el diálogo euroárabe, señaló este lunes el Ministerio español de Asuntos Exteriores, particularmente en torno a la situación en Oriente Medio, marcada por un frágil alto el fuego en Gaza y el bombardeo, este domingo, en Beirut por parte de la fuerza aérea israelí.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que recibirá a los asistentes, insistirá en seguir trabajando para consolidar la paz y la estabilidad "en estrecha coordinación de los actores regionales", sobre la base de la implementación de la solución de los dos Estados, "único camino para la paz".

La reunión ministerial estará copresidida por la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas, y el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi.

El X Foro de la Unión por el Mediterráneo, cuyo secretario general es el egipcio Nasser Kamel, marcará el inicio de una nueva fase de las relaciones euromediterráneas, ya que los ministros adoptarán el documento sobre la reforma de la UpM, 'La nueva visión de la UpM', que actualiza sus prioridades estratégicas y refuerza su estructura institucional y capacidades, según el Ministerio de Exteriores español.

El objetivo es "fortalecer el impacto y capacidad de la UpM para una mayor coordinación regional", que asegure la coherencia de las políticas públicas en la región, además de impulsar el papel de la UpM como foro de diálogo regional estructurado.

Además, en los márgenes del Foro se lanzará el nuevo Pacto por el Mediterráneo, con el que la UE reactiva "estratégicamente" las relaciones euromediterráneas para promover la estabilidad, la seguridad "y la prosperidad compartida".

También se firmará el nuevo Acuerdo de Sede entre España y la Unión por el Mediterráneo, "muestra del firme y constante apoyo de España a la UpM".

Previamente a esta reunión, el jueves 27, los participantes serán recibidos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y Albares les ofrecerá una cena.

El Proceso de Barcelona es una iniciativa "histórica" en la cooperación euromediterránea, puesta en marcha en 1995 con el fin de unir a países de ambas orillas del Mediterráneo "para fortalecer los lazos y abordar retos comunes" en los ámbitos cultural, económico, político y medioambiental, una iniciativa que allanó el camino para la creación de la UpM en 2008.