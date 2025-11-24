BCE: una fuga de Tether y USD Coin puede afectar al mercado de bonos del Tesoro de EEUU

La capitalización de mercado de las criptomonedas estables ha alcanzado un récord y supera los 280.000 millones de dólares (243.478 millones de euros), lo que supone un 8 % del mercado total de criptoactivos, según cifras del próximo Informe de Estabilidad Financiera del BCE, adelantadas este lunes.

Los economistas del BCE consideran que el crecimiento de las criptomonedas estables es muy rápido y por ello pueden ser un riesgo para la estabilidad financiera, en concreto del mercado de bonos del Tesoro estadounidense.

Las criptomonedas estables son las stablecoins, divisas digitales que tratan de mantener un precio más estable, sin gran volatilidad como otras monedas virtuales como bitcoin o ether, anclándolo a monedas como el dólar estadounidense.

Dos "stablecoins" denominadas en dólares dominan el mercado: Tether (USDT) y USD Coin (USDC), con una capitalización de mercado de las criptomonedas estables de 184.000 millones de dólares (63 %) y 75.000 millones de dólares (26 %) respectivamente.

Tether (USDT) y USD Coin (USDC) están respaldadas por reservas en dólares estadounidenses, lo que significa que, por cada unidad de estas criptomonedas estables hay un dólar en reserva, que asegura que su valor se mantenga estable.

Las criptomonedas estables denominadas en dólares representan el 99 % de toda la oferta de este tipo de divisas digitales en circulación, según cifras del BCE.

Las criptomonedas estables denominadas en euros apenas tienen importancia con una capitalización de mercado de 395 millones de euros.

USDT y USDC son las unidades preferidas para negociar en las plataformas de criptoactivos, que es el principal uso de las criptomonedas estables, ya que apenas se usan para pagar remesas y otras transacciones transfronterizas.

En caso de que los inversores dejen de confiar en estas divisas digitales y vendan grandes cantidades, se pueden desvincular del activo que las respalda que es el dólar.

Pero no sólo se verían afectados los mercados de criptoactivos, sino que se pueden producir contagios a otros mercados tradicionales a través de las reservas que las respaldan.

USDT y USDC poseen grandes cantidades de bonos del Tesoro estadounidense y tienen reservas comparables a las de los 20 mayores fondos del mercado de dinero, según el BCE.

En concreto, USDT y USDC han adquirido los últimos meses bonos del Tesoro a corto plazo.

Una huida de USDT y USDC podría desencadenar ventas de sus reservas y afectar al funcionamiento de los mercados del Tesoro estadounidense, advierten los economistas del BCE.