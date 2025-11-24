Bolsa de São Paulo sube un 0,33 % y rompe racha negativa

El índice de referencia Ibovespa terminó la sesión en los 155.277 puntos, luego de cerrar cinco jornadas consecutivas en rojo.

El impulso del mayor mercado bursátil latinoamericano fue liderado por las acciones del sector minorista, favorecidas por las expectativas de una reducción en la inflación para 2026, lo que conllevará una reducción de la tasa básica de interés, actualmente en el 15 % anual, la más alta desde 2006.

La inflación de la potencia económica se ubicó en el 4,6 % en octubre pasado, muy cerca del límite máximo trazado por el Banco Central (4,5 %).

Para 2026 el mercado calcula que la inflación terminará el año en 4,1, más cerca aún de la meta del Emisor (3 % con un punto y medio de oscilación hacia arriba o hacia abajo), y que los tipos bajarán al 12 %.

Las mayores ganancias del día fueron para los papeles ordinarios de la cadena de tiendas por departamentos Casas Bahías, que se apreciaron un 11,11 % seguidos de los iguales de la compañía inmobiliaria MRV (+4,53).

Las acciones preferenciales de la aerolínea Azul, registraron las más altas pérdidas (-10,2 %) junto con las ordinarias de la compañía minera CMIN (-5,72).

El desempeño de Petrobras, uno de los grandes valores de la Bolsa paulista, se vio impactado por el avance de las negociaciones por un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, pues presionó los precios internacionales del petróleo.

Los títulos preferenciales de la estatal petrolera se depreciaron 0,41 % y estuvieron entre los más negociados.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,11 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,394 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en el parqué paulista fue de 27.485 millones de reales (unos 5.009 millones de dólares o unos 4.433 millones de euros) en más de 3,5 millones de operaciones financieras.