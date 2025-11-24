Canciller de Israel: "El mundo es un lugar mejor sin Ali Tabatabai"

"Nuestra operación de ayer, y las operaciones de las FDI (Instituto de Defensa de Israel) contra Hizbulá, en general, no constituyen una violación de la soberanía del Líbano", afirmó Saar en una conferencia de prensa en Asunción.

El jefe de la diplomacia israelí, quien inició este lunes su primera visita al país suramericano, alegó que "la mera existencia de Hizbulá como la fuerza armada más poderosa del Líbano constituye una violación de la soberanía" de ese país.

En ese sentido, defendió que "mientras no se desarme a Hizbulá, Líbano permanecerá de facto bajo ocupación iraní".

El titular de Exteriores consideró que Ali Tabatabai "era un asesino en masa" y que "lideró ataques terroristas contra Israel".

Asimismo, indicó que el jefe militar "lideró los esfuerzos para reconstruir" el que llamó "ejército de terror del Hizbulá".

El funcionario sostuvo que durante el último año, desde el alto el fuego entre Israel y Líbano del 27 de noviembre de 2024, Hizbulá ha estado trabajando "para rearmarse", luego de los "duros golpes" que consideró sufrió el grupo por parte de Israel.

"Mientras Hizbulá sea la fuerza militar más poderosa del Líbano, Israel no tendrá seguridad y el Líbano no tendrá futuro", declaró el diplomático junto a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez, con quien se reunió en esta jornada y presenció la firma de un acuerdo de cooperación entre ambos países, después de haber sido recibido por el presidente del país, Santiago Peña.

El jefe del Estado Mayor de Hizbulá murió el domingo en un bombardeo israelí contra los suburbios de Beirut, en el que también fallecieron otros cuatro miembros del movimiento y otras 28 personas resultaron heridas.

Saar cumple su primera visita a Paraguay, uno de los principales aliados en Suramérica del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de donde partirá con rumbo a Argentina.