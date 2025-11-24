Carney podría viajar a EE.UU. para asistir al sorteo del Mundial 2026 y reunirse con Trump

La Oficina del Primer Ministro canadiense confirmó este lunes que Carney está considerando su presencia en el sorteo, pocas horas después de que el jefe de Gobierno canadiense declarase en Sudáfrica, durante la cumbre del G20, que no tenía prisa por hablar con Trump para resolver la disputa comercial entre los dos países.

El opositor Partido Conservador de Canadá criticó este lunes las palabras de Carney y recordó que los aranceles que Washington aplica a las importaciones canadienses están causando graves problemas económicos al país.

A finales de octubre, Trump suspendió las negociaciones comerciales entre Canadá y EE.UU. en represalia por la emisión en televisiones estadounidenses de un anuncio canadiense en el que el expresidente Ronald Reagan calificaba los aranceles como dañinos a la economía.

Trump también incrementó del 25 % al 35 % los aranceles que afectan a las importaciones canadienses no incluidas en el T-MEC.

Aunque Carney se disculpó con Trump durante un breve encuentro en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Corea del Sur, el presidente estadounidense se ha negado a reanudar las negociaciones comerciales.

Estados Unidos, México y Canadá serán la sede del Mundial 2026. El sorteo del 5 de diciembre determinará los grupos en los que jugarán las 48 selecciones que participarán en el campeonato.