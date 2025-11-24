Cientos de personas y periodistas protestan en Belgrado contra los ataques a la prensa

La manifestación "por la libertad de información" fue convocada por la Asociación independiente de los periodistas de Serbia (NUNS) y otras siete ONG después del ataque más reciente, ocurrido el pasado jueves, cuando a un equipo de la televisión independiente N1 fue atacado por un grupo de encapullados.

Se sospecha que los agresores son seguidores del presidente del país, el nacionalista y populista Aleksander Vucic, pues fueron vistos como salieron de las carpas instaladas delante del Parlamento donde desde hace meses se reúnen partidarios del Gobierno

Tras instarle al equipo de N1 que dejara de filmar, arremetieron contra el equipo, rompiendo a pedazos su cámara. La policía que estaba presente en el lugar no reaccionó.

“Cuatro días después del incidente y después de que los periodistas identificaran a uno de los atacantes, un exconvicto por asesinato, la policía todavía no informa de los resultados de su investigación”, denunció el director de programa de N1, Igor Bozic.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según Veran Matic, de la Asociación de Medios Electrónicos Independientes (ANEM), los dos últimos años son "los peores de los últimos 25 años" en lo que respecta a la seguridad de periodistas y medios de comunicación en Serbia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicó que en más de la mitad de los 62 casos por ataques a periodistas abiertos en las fiscalías en ese período, la policía aún no ha pasado a las fiscalías la información recopilada sobre el terreno.

“No se realizaron investigaciones. Esto nunca sucedió antes. El año pasado, solo un caso concluyó con un veredicto final", afirmó Matic.

El redactor del semanario Vreme, Filip Smarn, dijo desconocer otro caso que alguien destrozara la cámara de un periodista delante de la policía y que ésta no reaccionara.

El ministro de Información serbio, Boris Bratina, calificó recientemente las televisiones independientes serbias N1 y NovaS de "sucursales de servicios de inteligencia extranjeros".

Vucic, incluido este año en la "Lista de los depredadores de la libertad de prensa" de Reporteros sin Fronteras, ha arremetido repetidamente contra las dos emisoras, calificándolas de "criminales" y "terroristas".