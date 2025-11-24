Colegio de España en París cumple 90 años como "bastión" de valores en un mundo incierto

"Tal y como está el mundo, lo más importante para la Ciudad Universitaria y el Colegio de España es mantener el conjunto básico de valores en los que surgieron, que creíamos que estaban garantizados para siempre y, sin embargo, vemos que no es así", dijo a EFE el director de la institución española, Justo Zambrana.

Ubicado en la Ciudad internacional universitaria de París, en unos terrenos escogidos por el rey Alfonso XIII, el Colegio de España forma parte de un conjunto de 47 residencias universitarias situadas en el distrito XIV de la capital francesa y que se construyeron tras la I Guerra Mundial. Ese entramado singular cumple ahora cien años.

Zambrana (Sevilla, 1947) defiende que la Ciudad Universitaria y el Colegio de España han hecho una labor fundamental por la libertad para la creación tanto intelectual como artística, la convivencia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos.

Y expresa su deseo de que sigan siendo "un bastión" del mantenimiento de esos valores "que dieron lugar a la Sociedad de Naciones en su momento, que después se plasmaron, tras la Segunda Guerra Mundial, en los valores de la ONU, de la Unesco, del multilateralismo y, en definitiva, en los derechos humanos".

Lo que toca ahora es "ir preparando ya el centenario, porque las miradas retrospectivas son el mejor mirador para otear el futuro", asegura Zambrana, que se jubila en diciembre tras siete años al frente del Colegio de España.

En esa institución coronará una carrera que le llevó también a ser secretario de Estado para la Administración Pública (1991-1994, con Felipe González) y subsecretario de Defensa (2004-2006) y de Interior (2006-2011) y secretario de Estado de Seguridad (2011), con José Luis Rodríguez Zapatero.

Residencia de profesores, investigadores, artistas y estudiantes universitarios, el Colegio de España tiene también la misión de promover la difusión de la ciencia, la cultura y el arte españoles y, más en concreto, las actividades científicas e investigadoras de universidades y centros de investigación del país. Su tercer fin es fomentar relaciones de intercambio internacional.

Misiones que le llevan a organizar cerca de doscientas actividades culturales al año, según Zambrana.

Los primeros residentes llegaron en 1934, un año antes de su inauguración oficial el 10 de abril de 1935, en presencia del entonces presidente francés Albert Lebrun y por parte española el físico Blas Cabrera, el profesor y filósofo José Ortega y Gasset y el entonces rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno.

Durante la guerra civil española (1936-1939), el que fuera su primer director (hasta 1949), Ángel Establier -discípulo del también primer responsable de la Residencia de Estudiantes en Madrid, Alberto Jiménez Fraud-, acogió en el Colegio a exiliados ilustres, como el escritor Pío Baroja, el físico Blas Cabrera, el científico Severo Ochoa o el filósofo Javier Zubiri.

En sus 90 años de existencia (los primeros residentes llegaron en 1934 y la inauguración oficial fue en abril de 1935), el Colegio de España vio pasar entre sus muros los vaivenes del convulso siglo XX, con su ocupación por tropas nazis y luego americanas durante la Segunda Guerra Mundial, y de revolucionarios durante mayo de 1968, periodo en el que sufrió destrozos y permaneció cerrado por reformas hasta su reapertura en junio de 1987.

El rey Juan Carlos I y el entonces presidente francés, François Mitterrand, presidieron cuatro meses más tarde la inauguración de la segunda etapa del Colegio, con Carmina Virgili como directora, la única hasta la fecha, y con José María Maravall como ministro de Educación, quien de pequeño vivió en esa institución que dirigió su padre, el historiador José Antonio Maravall (1949-1954).

Por sus instalaciones pasaron treinta "ilustres" en su primera etapa y 27.000 residentes a partir de 1987, según Zambrana, que calcula en al menos trescientos los catedráticos del segundo periodo.

Abierto al principio solo para hombres, las mujeres empezaron a ser acogidas en los años 60, pero en un ala solo para ellas y con un acceso independiente. Ahora hay igualdad de género y una "perfecta convivencia", así como "más científicos que artistas", según Zambrana. Una habitación con baño privativo y desayuno incluido cuesta 648 euros al mes, precisa.