Derrame de aceite de soya en el Lago Chungará de Chile mata fauna protegida y amenaza aves

El derrame ocurrió la semana pasada cuando un camión se volcó al interior del Parque Nacional Lauca y cuya sustancia mantiene al ecosistema del Chungará, uno de los lagos a mayor altura del mundo con más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, en una fase crítica de riesgo ambiental.

Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se confirmó la muerte de una tagua gigante, especie resguardada por la Ley de Caza, y los guardaparques reportaron al menos 80 aves en peligro inminente por contacto con la capa de aceite que cubre parte del lago altiplánico andino, ubicado en la región de Arica y Paricanota, a 2.200 kilómetros al norte de Santiago.

De igual forma, más de 15 ejemplares fueron directamente afectados, de acuerdo a datos de Conaf, entre ellos cinco patos puna con movilidad reducida y problemas para volar.

En otras especies afectadas se cuentan además anfibios, aves, peces y microorganismos del bofedal altoandino, junto a ejemplares vegetales como yaretas y pajonales.

Durante las últimas horas, brigadas del servicio forestal chileno trabajan con diques de contención, mallas filtrantes y bombas manuales para extraer el aceite acumulado sobre la superficie del lago, manteniendo también las labores de rescate y controlando el área para evitar que nuevas aves aterricen en la zona afectada.

De acuerdo a uno de los primeros reportes de Conaf, protagonizó el accidente un camión con matrícula boliviana que transportaba soya a granel con dirección a la capital regional Arica, volcándose a media tarde del pasado 20 de noviembre.

Si bien el vehículo volcó en el pavimento, detalló la autoridad, la mayor parte de la carga decantó hacia el sector del bofedal, mientras que formaciones vegetales y algas del mismo lago sirvieron de contención para evitar un desastre mayor.

El Parque Nacional Lauca es parte de las extensas áreas protegidas chilenas, que en total abarcan cerca del 22 % del territorio continental.