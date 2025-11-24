Disneyland París estrena en marzo un sector de Frozen y duplicará su segundo parque

El área en la que los visitantes podrán encontrar a las princesas Elsa y Anna o al muñeco de nieve Olaf, entre otros personajes, se llamará World of Frozen y contará con una nueva atracción para todas las edades que consistirá en un paseo en barco amenizado con las canciones de las películas.

Los decorados -imitando la tradición nórdica que caracteriza a esta franquicia basada en un cuento de hadas de Hans Christian Andersen- recrearán el pintoresco reino de Arendelle, ya libre de la maldición del invierno eterno, pero situado justo a los pies de un monte nevado de 36 metros de altura que esconde, en realidad, la nueva atracción en su interior.

En la cumbre, los visitantes verán igualmente el Palacio de Hielo de Elsa y, junto a una nueva oferta de restaurantes y tiendas, World of Fronzen propondrá también cuatro espectáculos diarios basados en esta franquicia (una de las más exitosas de la historia reciente del estudio), con sus protagonistas montados en barcos.

Tendrá la particularidad, además, de estrenar una nueva generación de los personajes que los visitantes se cruzarán en el parque, ya que el Olaf que paseará por World of Frozen no será el habitual humano disfrazado, sino un robot de última generación que se mueve de manera independiente e imita a la perfección los gestos del cómico muñeco de nieve de las películas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero World of Frozen servirá, sobre todo, para abrir un nuevo capítulo de la historia de este parque, que va a transformar el actual Walt Disney Studios -un sector distinto junto al parque tradicional que alberga, entre otros, el Marvel Avengers Campus- en un auténtico segundo parque, llamado Disney Adventure World.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta nueva oferta supondrá doblar su superficie y servirá para reafirmar a Disneyland París "como el destino turístico líder de Europa" -con sus 15 millones de visitantes anuales en total-, según explicó este lunes la presidenta del parque, Natacha Rafalski, en una rueda de prensa.

"Respaldada por un plan de inversión de 2.000 millones de euros, esta ampliación refleja una visión creativa audaz", subrayó Rafalski.

En este segundo parque, además de los actuales atractivos de Walt Disney Studios (que incluye también una zona dedicada a Pixar, en especial a 'Toy Story') y del nuevo World of Frozen, los visitantes podrán encontrarse en el futuro con una zona dedicada a 'El rey león', que se encuentra actualmente en construcción y aún sin fecha oficial de apertura.

También habrá una nueva atracción inspirada en 'Up' a medio plazo, pero lo que sí se podrá disfrutar ya desde la primavera junto a World of Frozen será una suerte de baile en góndola, al estilo de la ya mítica atracción de las tazas del parque original, que está basada en el filme 'Enredados'.

El espacio del Disney Adventure World se articula en torno a un gran lago artificial que acogerá cada noche un espectáculo nocturno inédito con drones, pirotecnia y luces, que se llamará 'Disney Cascade of Lights' ('Cascada de luces de Disney') y que será alternativo al que se puede disfrutar en el castillo de Cenicienta del parque original.

Con una duración de unos 16 minutos, se podrá ver en 360 grados y estará inspirado en la temática de cómo convertirse en un héroe.

En él aparecerán algunos de los personajes más queridos del estudio, en especial de éxitos recientes como 'Vaiana', 'Zootrópolis' o las películas de Marvel.

Contará para ello con 379 drones de nueva generación, un centenar de ellos sobre la superficie del agua, que además de ser resistentes a ese líquido y a posibles rachas de viento intenso, serán capaces de aproximarse hasta a 20 metros de los espectadores con seguridad.