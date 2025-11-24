Dramaturgas uruguayas y argentinas visibilizan el teatro independiente en Madrid

Esta edición de Interautor Teatro 2025, que comenzó en septiembre con la visita de tres autores españoles al continente americano, llega ahora a Madrid con una nueva generación de dramaturgas: Polly Bouquet, Julieta Otero y Laura Sbdar, como representantes de Argentina, y Florencia Moreira Figueredo, Virginia Rodríguez y Josefina Trías, procedentes de Uruguay.

"Lo particular de esta tercera edición es que todas somos dramaturgas mujeres", señaló durante el acto de presentación la autora Julieta Otero, quien junto a sus compañeras quiso resaltar que su profesión y su condición hace que de base ya todas pertenezcan a un mismo "club", independientemente de su nacionalidad.

A su vez, las profesionales defendieron el teatro independiente que con "muy pocos recursos y espacios" también puede estar presente en otros países como España gracias al trabajo conjunto de las Sociedades Generales de Autores de España y Argentina (Sgae y Argentores, respectivamente) y la Asociación de Autores de Uruguay (AGADU).

Desde este lunes y hasta el 29 de noviembre, las obras escritas por estas seis mujeres serán además interpretadas por medio de lecturas teatralizadas en la Sala Berlanga de la Sgae.

Algunas de ellas presentarán sus primeros espectáculos, otras ya cuentan con una larga carrera en sus respectivos países, pero la mayor parte de ellas no vive exclusivamente de la dramaturgia. "Todas tenemos otros trabajos", señalaron.