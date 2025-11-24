El colombiano J Balvin anuncia su próxima gira en México para 2026

La noticia de la gira llega luego de la "electrizante conquista" del reguetonero en el Flow Fest el pasado fin de semana en la capital de país, según señaló la empresa Ocesa, en un comunicado.

J Balvin "ahora canaliza ese impulso en una serie de conciertos en las principales arenas del país", indicó la promotora.

El colombiano iniciará su recorrido en México en el Palacio de los Deportes de la capital, el 14 de mayo.

El 17 de mayo se presentará en la Arena VFG de Guadalajara (estado de Jalisco) y cerrará su gira en la Arena Monterrey (Nuevo León).

J Balvin es un cantante y productor musical colombiano que mezcla ritmos urbanos como el reguetón, el hip hop y el trap con influencias del pop y sonidos latinos contemporáneos.

Su último disco 'Mixteip', lanzado en julio pasado, obtuvo una nominación a los Grammy 2026, en la categoría 'Best Música Urbana Álbum'.

El álbum incluye diez canciones con el que el artista regresa a sus raíces de reguetón, mientras expande los límites del género con nuevas fusiones y colaboraciones internacionales.

El tema principal, 'Zun Zun', junto al estadounidense Justin Quiles y el puertorriqueño Lenny Tavárez, evoca la esencia del reguetón noventero, desde el videoclip grabado con una cámara de 1993 y ambientado en una fiesta casera.

El disco también incluye colaboraciones destacadas como 'Misterio', una fusión entre reguetón y salsa en la que participa la leyenda Gilberto Santa Rosa, y 'Uuu', en la que Balvin une fuerzas con el británico Stormzy en un ritmo que recuerda al hip hop del 2010.

"J Balvin llega a estas fechas en un momento creativo determinante(...) Estas próximas presentaciones mostrarán toda la fuerza de su arte y presencia en el escenario", concluyó Ocesa.