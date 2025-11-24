El euro se estabiliza entre 1,15 y 1,1550 dólares

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1525 dólares, frente a los 1,1505 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1544 dólares.

La caída de los precios de la energía debido a las expectativas de paz en Ucrania apoyan la cotización del euro, considera el analista de ING Chris Turner.

En los mercados auentaron las expectativas de que la Fed bajará el precio del dinero en diciembre, después de que el presidente del Banco de la Fed de Nueva York, John Williams, dijera que está garantizada una reducción de los tipos de interés a corto plazo.

Sin embargo, los comentarios de otros miembros de la Fed muestran que existe división de opiniones respecto a la decisión de diciembre y los datos publicados de la economía estadounidense tampoco ofrecen una imagen clara porque la creación de empleos en EEUU fue mayor de lo previsto pero aumentó la tasa de desempleo.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1502 y 1,1549 dólares.