El fabricante indio del caza estrellado en Dubai afirma que fue un accidente aislado

“Nos gustaría informarles de que el reciente incidente ocurrido durante la exhibición aérea en el Dubai Air Show es un hecho aislado derivado de circunstancias excepcionales”, afirmó este lunes la compañía en un comunicado.

“Queremos asegurar que no existe ningún impacto en las operaciones comerciales de la empresa, su desempeño financiero ni en las futuras entregas”, añadió la compañía, que subrayó que está brindando todo su apoyo y cooperación a las agencias encargadas de la investigación.

El viernes pasado, un avión indio se estrelló durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubái, causando la muerte del piloto que lo tripulaba. La Fuerza Aérea India informó de que se ha creado un comité de investigación para determinar las causas del siniestro.

El aparato era un avión de combate HAL Tejas de la Fuerza Aérea India, que participaba en una demostración en el Salón Aeronáutico de Dubái, un evento de la industria aeroespacial que se celebró en la ciudad emiratí.

Aeronaves militares indias ya habían sufrido accidentes de forma reiterada en el pasado.

En diciembre de 2021, un helicóptero tipo Mi-17V5 de la Fuerza Aérea se estrelló poco después de despegar. Catorce personas, incluido el jefe del Estado Mayor de Defensa, el general Bipin Rawat, fallecieron en el siniestro, que se produjo en el estado sureño de Tamil Nadu.

En 2019, un piloto militar indio murió y otros dos resultaron heridos tras chocar su avión de acrobacias con otro aparato durante unos ejercicios en la ciudad de Bangalore, en el sur de la India, mientras que en octubre de 2017 al menos cinco miembros de la Fuerza Aérea india fallecieron después de que un helicóptero M-17 se estrellara en Arunachal Pradesh, en el noreste.