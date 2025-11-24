El Gobierno de Nicaragua entregará un bono por 82 dólares a 70.000 nuevos bachilleres

El Ministerio de Educación nicaragüense tiene previsto otorgar ese bono económico a unos 70.000 estudiantes de colegios públicos que concluyan con éxito sus estudios de secundaria para costear los gastos de graduación de los jóvenes, dijo la copresidenta del país, Rosario Murillo, a través de medios oficiales en Managua.

"El día de hoy hemos iniciado la entrega de más de 70.000 bonos presidenciales para bachilleras y bachilleres en todo el país" precisó Murillo, esposa del copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

"Estamos haciendo realidad los sueños de tanta juventud que ha dado la vida por esta Nicaragua bendita y que hoy se dedica a estudiar, a trabajar y avanzar en rutas de prosperidad", agregó.

El número de bachilleres que recibirán el bono este año son al menos 70.000 que estudian en las modalidades de secundaria regular, secundaria de jóvenes y adultos, así como bachillerato técnico en los estatales Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) y en el Instituto Tecnológico Nacional (Intecna), de acuerdo con la información.

Es decir, el Estado destinará al menos 210 millones de córdobas 5,74 millones de dólares en concepto de bono económico para los bachilleres este año. Esos recursos salen del presupuesto general de la República.

El curso escolar de 2025 culminará el 27 de noviembre próximo, según el calendario del Ministerio de Educación de Nicaragua.