El mexicano Leonel Aldino, 3º en el 36º Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM

Aldino se hizo así con el tercer galardón 'Francisco Guerrero Marín', dotado con 1.500 euros, en la final, que se ha celebrado hoy en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, dentro del ciclo SERIES 20/21 del CNDM, ha informado esta noche la Fundación SGAE en un comunicado.

El vencedor ha sido el madrileño Andrés Poncela, de 29 años, con la composición 'Un otoño para dar madurez al campo', inspirada en Friedrich Hölderlin, y ha ganado, así mismo, la Residencia de Juventudes Musicales de España junto con Rodrigo Ortiz, segundo.

El primer premio Xavier Montsalvatge está dotado con 6.000 euros, y la obra de Poncela 'Un otoño para dar madurez al campo', ha sido destacada por el jurado por “la solvencia de todo su conjunto, la más perfecta y completa”, refiere el comunicado.

La composición se inspira en el poema de Friedrich Hölderlin An die Parfzen, explorando cómo la música puede reflejar el paso del tiempo y la maduración del gesto: "Mi obra apuesta por desarrollar el parámetro armónico, no canta al vacío y quizá eso la haya diferenciado. Intenta construir lo divino en la tierra a través de este poema, que es lo mejor que tiene", ha explicado el ganador.

"Me apasionan los pensadores, la filosofía poética y la poética filosófica", declara Poncela, quien ha asegurado sentirse "muy contento por este reconocimiento" que le impulsa "a seguir trabajando".

Rodrigo Ortiz Serrano (Horcajo de Santiago, Cuenca, 1993) ha logrado el segundo premio Carmelo Alonso Bernaola, dotado con 3.000 euros, con su obra Liturgia del vacío.

Por su parte, Francisco Domínguez (Alcolea de Calatrava, Ciudad Real, 1993) recibió la mención honorífica Juan Crisóstomo Arriaga, dotada con 1.200 euros por su trabajo an(nihil)ation.

La Fundación SGAE destaca en su nota que este año, como novedad, los dos primeros ganadores se convierten automáticamente en compositores residentes de la Red de Músicas de Juventudes Musicales de España durante la próxima temporada.

Juventudes Musicales de España les encargará dos obras de música de cámara: Poncela recibirá 2.000 euros por una pieza de entre 15 y 20 minutos, mientras que Ortiz Serrano recibirá 1.000 euros otra de entre 5 y 10 minutos.

El jurado estuvo integrado por los compositores César Camarero, David Cantalejo, Teresa Catalán, Pilar Miralles y Carlos David Perales, que seleccionaron estas obras de un total de 40 presentadas a concurso.