El ministro francés de Exteriores recibe el miércoles a su homólogo iraní en París

El ministerio francés de Exteriores confirmó este lunes ese encuentro y puntualizó que no está prevista una conferencia de prensa de los dos ministros.

Según los elementos filtrados, los dos responsables diplomáticos abordarán otras cuestiones regionales y también bilaterales.

Eso incluye la suerte de dos franceses que estuvieron encarcelados en Irán durante tres años y medio, acusados de espionaje, Cécile Kohler y Jacques Paris, y que desde que se permitió su salida de la prisión a comienzos de noviembre están bloqueados en la embajada de su país en Teherán, en espera de poder ser repatriados.

Las autoridades francesas los consideró "rehenes de Estado" durante todo el periodo que estaban entre rejas.

Para Francia, una de las cuestiones centrales ahora sobre el programa nuclear iraní es la ausencia de inspecciones por parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).