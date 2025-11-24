El partido de Bolsonaro insistirá en una amnistía para librarlo de su condena por golpismo

El ex jefe de Estado, preso preventivamente en la sede de la Policía Federal de Brasilia, fue condenado por liderar un complot para "perpetuarse" en el poder tras perder los comicios que ganó el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras una reunión citada de urgencia en la sede del partido en Brasilia, a la que asistió la familia del exmandatario y varios miembros de la formación, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del líder ultraderechista, dijo a la prensa que la prioridad del PL será hacer avanzar el proyecto en la Cámara de Diputados.

"Nuestro objetivo único a partir de este momento es la aprobación de la amnistía", aseguró, enfatizando que se rechazará la propuesta de reducción de las penas.

En cuanto a la tramitación, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, ha indicado que el tema podría ser discutido esta semana.

Sin embargo, algunos miembros de los partidos que hacen parte del "Centrão" (gran centro) mostraron reservas después de la difusión de un video en el que Bolsonaro admitió haber intentando manipular su tobillera electrónica.

Hasta el viernes, los abogados del líder de la ultraderecha habían solicitado que pudiera cumplir la pena en prisión domiciliaria donde se encontraba por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por el magistrado Alexander de Moraes, instructor del caso, por riesgo de fuga.

Entre esas medidas, el juez ordenó el uso permanente de una tobillera electrónica que el sábado pasado el exmandatario quemó con un soldador.

Primero Bolsonaro dijo en un video que lo hizo por "curiosidad" y al día siguiente, en la audiencia de custodia, señaló que ocurrió por un episodio de "paranoia" y "alucinaciones" producido por la mezcla de medicamentos, y que en ningún momento su intención fue fugarse.

Esa situación coincidió con una vigilia organizada por uno de sus hijos el sábado frente a la residencia del exmandatario, razones por las que el juez ordenó la prisión preventiva que este lunes fue refrendada por la Sala Primera del Supremao Tribunal Federal.