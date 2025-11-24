El petróleo Brent sube un 1,29 % hasta los 63,37 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,81 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 62,56 dólares.

El Brent inició la semana al alza después de que el sentimiento predominante entre los inversores de un esperado recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense en diciembre superase las perspectivas de un acuerdo cercano de paz en Ucrania y un eventual alivio de las sanciones al crudo ruso.

La analista de mercado de Forex Razan Hilal apuntó en su comentario semanal que el mercado está asimismo pendiente del próximo informe del IPC estadounidense y los datos de confianza del consumidor y podrían influir en los cambios del sentimiento de mercado esta semana.

En el marco de las negociaciones de paz en Ucrania, Hilal señaló que los riesgos geopolíticos en la región persisten con "ataques prolongados a refinerías, oleoductos e infraestructura energética" rusa por parte de Kiev.

