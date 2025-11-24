El petróleo de Texas sube un 1,34 % a expensas del plan de paz para Ucrania

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero aumentaron 0,78 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El índice comenzó la semana al alza en el marco de las negociaciones sobre Ucrania mientras se acerca la fecha límite fijada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para que Kiev acepte un plan de paz en la guerra con Moscú.

Trump dio el viernes un ultimátum para que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, acepte antes del próximo jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, un plan de paz que incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistados militarmente por Moscú.

Según el diario británico 'Financial Times’, el plan de Trump tiene ahora 19 puntos en vez de los 28 de los que constaba la versión inicial.

Con apoyo de sus socios europeos, Ucrania logró eliminar el domingo puntos del plan de paz original de Trump que consideraba inasumibles.

Rusia ha reaccionado en esta jornada a los cambios propuestos por Kiev y los europeos en el documento inicial dejando claro que los considera inaceptables.