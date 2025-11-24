El queso parmesano consigue representante en EEUU para llegar a películas y series

Con este acuerdo, el parmesano, considerado el "rey de los quesos", será incorporado a producciones audiovisuales globales para llevar a la pantalla un producto cuya historia se remonta casi mil años, elaborado aún hoy con los mismos tres ingredientes (leche cruda, sal y cuajo) y bajo métodos artesanales que apenas han cambiado desde la Edad Media, según indica UTA en un comunicado de prensa.

El queso cuenta además con Denominación de Origen Protegida (DOP) y solo puede producirse en cinco provincias del norte de Italia, con controles estrictos antes de que cada rueda reciba el sello del consorcio.

El director de marketing del Consorcio italiano, Carmine Forbuso, destacó que el queso "no es solamente un símbolo de excelencia arraigado en la tradición, sino una marca global verdaderamente icónica" por lo que la colaboración con UTP les permitirá "conectar con nuevas audiencias de manera auténtica" a nivel internacional.

Según datos recientes, las exportaciones de Parmigiano Reggiano alcanzaron el 53,2% en los primeros ocho meses de 2025, con un crecimiento del 2,7% en volumen respecto al mismo periodo del año anterior.

Con esta alianza, uno de los iconos gastronómicos de Italia busca hacerse un hueco también en el imaginario audiovisual global, desde la gran pantalla hasta las plataformas digitales.