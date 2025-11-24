El sector de la defensa lastra a la Bolsa de París (-0,29 %)

Apenas unos minutos antes del cierre, el indicador de referencia estaba situado aun en la zona de ganancias, pero se desplomó en el tramo final hasta cerrar en los 7.959,67 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de casi 7.000 millones de euros, una cifra alta en vísperas de que en Estados Unidos se celebre el día de acción de gracias.

En el centro de la atención los valores de la defensa, como Safran, que lideró las pérdidas con una caída del 2,38 %, mientras que Thales se dejó un 1,50 %.

Tampoco firmó una buena jornada el grupo alimentario Danone, con una bajada del 1,68 %.

En el otro extremo, el fabricante automovilístico Stellantis se apuntó una subida del 3,85 %, por delante de la tecnológica STMicroelectronics, que avanzó un 1,72 %.