Eladio Carrión reúne a deportistas y artistas para celebrar 'Saucegiving' en Puerto Rico

"Cada año que hacemos 'Saucegiving' me doy cuenta de lo grande que puede ser algo cuando se hace con intención y con cariño real. Yo empecé esto queriendo darle algo bonito a mi gente, pero lo que ha pasado desde entonces va mucho más allá de mí", expresó el artista en un comunicado.

Los participantes disfrutaron en el evento de una amplia oferta de actividades como competencias deportivas, dinámicas educativas y espacios de recreación.

"Ver a chamaquitos disfrutando, familias unidas, perros encontrando hogar, atletas y panas artistas que vuelan desde todos lados solo para apoyar, eso es algo que no tiene precio. Puerto Rico tiene una vibra única, y cuando todo el mundo se junta por una buena causa, se siente una energía que no existe en ningún otro sitio", añadió Carrión.

'Saucegiving' contó con la presencia del baloncelista Walter Hodge, los campeones del boxeo Amanda Serrano y Óscar Collazo, jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) como Vladimir Guerrero y deportistas Fernando Tatís, Ronald Acuña, Vladimir Guerrero, Ezequiel Tovar, Esmerlyn Valdez, entre otros.

Asimismo, estuvieron presentes artistas como Tito El Patrón, Willy de Cultura Profética, Beto y Fofo de Rawayana, Brayy, Hydro, Jon Z, Marconi Impara, Ñejo, Noriel, Slayter, Danny Towers, Siggy Vázquez y El Gúru, entre otros.

Por último, el evento que se llevó a cabo de cara a las navidades, reafirmó su compromiso con el bienestar animal al ofrecer un área de adopción de perros y mantener la experiencia completamente "pet friendly".

"Yo hago música y viajo el mundo, pero 'Saucegiving' me conecta con lo más importante: mi isla, mi gente y lo que realmente vale. Mientras la comunidad siga respondiendo así, yo voy a seguir metiéndole con más fuerza cada año. Esto es por ustedes, por los míos, por Puerto Rico", zanjó el cantante, quien ha logrado que cinco discos suyos alcancen el Top 10 en la lista de los Top Latin Albums de Billboard.

Carrión lanzó en abril su nuevo disco de estudio, ‘Don Kbrn’, compuesto de 22 temas y que ofrece una narrativa que explora temas de honor, poder y disciplina, trazando un paralelo entre la trayectoria musical del artista y el venerado código del samurái.