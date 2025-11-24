Erdogan dice a Putin que está dispuesto a mediar para lograr una paz justa en Ucrania

En una conversación telefónica Erdogan dijo a su interlocutor que Turquía está dispuesta "a realizar todo tipo de iniciativas diplomáticas que puedan facilitar los contactos entre los bandos para abrir la vía a una paz duradera en la región", informó la Presidencia turca en un comunicado.

En esa nota no se menciona ninguna gestión para volver a activar los acuerdos de 2022 sobre la exportación segura de cereal ucraniano por el mar Negro, un tema que Erdogan dijo ayer trataría en su charla con Putin.

Tampoco se hace mención explícita al plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trup, para poner fin a la guerra provocada por el ataque ruso a Ucrania.

El mandatario turco había dicho previamente que el plan de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos podría ser "una base" para alcanzar un acuerdo, aunque deberán negociarse muchos aspectos para satisfacer a ambos bandos.

"Nos esforzamos desde hace mucho para encontrar una base para la paz en Ucrania y hemos hablado con Trump de esto por diversas vías; pensamos que con una paz justa no habrá perdedores", dijo Erdogan a varios periodistas en el avión en el que esta madrugada regresó de la cumbre del G20 en Sudáfrica.

"Ahora se debate si el plan propuesto (por Trump) puede ser una base o no. ¿Se puede alcanzar un acuerdo basado en este plan? Sí, se puede", afirmó el mandatario.

Con todo, el presidente turco precisó que un acuerdo es posible "si el plan cumple con las expectativas legítimas y necesidades de seguridad de ambos bandos, sin crear nuevas inestabilidades".

El plan de 28 puntos de Trump para Ucrania, filtrado a medios estadounidenses, incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistados militarmente por Moscú.

Numerosos dirigentes europeos han considerado el plan como una base para negociar, pero subrayando que necesita modificaciones o, en todo caso, más elaboración.